دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، إلى توقيت استهداف معملين لشركة أرامكو في بقيق، والذي يأتي بعد أيام قليلة على صدور الأمر الملكي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة خلفا لخالد الفالح.

وقال المغامسي في مقابلة أجراها على قناة MBC: "هذا حصل بعد تبوء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزارة الطاقة، ربما ظن بعظهم جهلا أن الأمر سيتغير، فإذا بمكانة المملكة الاقتصادية سواء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أو غيرها بقي على حاله إن لم يزداد، فالحبل ما ازداد وصلا والعقدة ما ازدادت إلا إبراما فلم يستطيعوا نفض ما أبرم ولا قطع ما أوصله الله جل وعلا فلجأوا إلى هذه المحاولات المستميتة الله أعلم أين مصدرها.."

وتابع قائلا: "هي محاولات تنبئ عن غيظ في القلوب وحقد في الصدور ومحاولات يائسة، قد يشب الحريق هنا أو هناك وما يلبث أن ينطفئ، لكنه لن ينطفئ حقا حتى تنطفئ جذوة الحقد في قلوبهم، ومن السفه أن يظن هؤلئك أن إرسال مثل الطائرات الدرون هذه يمكن أن تقوض بلدا شامخا راسخا مثل المملكة العربية السعودية.."