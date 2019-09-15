دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الإعلامي المصري، أحمد موسى، لتصريحات الرئيس، عبدالفتاح السيسي، السبت، وتأكيد بنائها "من أجل مصر"، بعد الضجة التي أثارها المقاول المصري، محمد علي، موجها اتهامات بالفساد لشخص الرئيس وعائلته وقيادات بالجيش من المشرفين على المشروعات.

وقال موسى في البرنامج الذي يبث على قناة صدى البلد: "العالم كله، أردوغان عمل قصر من سنتين ألف غرفة مش عارف بتكلف أد ايه، ولا حد سأل عنه، الي هو الإعلام بتاعهم يعني الإعلام التركي، الإخوان التركي، لكن لا مصر بتكلم عن مصر، اه مصر بلد كبيرة بدل واحد يبقى تنين ويبقى عشرة.."

وتابع موسى قائلا: "انت بتعمل حاجة للنهار ده ولا لمائة سنة؟ بصو على أردوغان وقصر أردوغان، افرح حضرتك ده ماخذ ميزانية كدا مش عارف 2 مليار دولار حاجة وهم يعني أو أكثر من 2 مليار دولار.."

وكان الرئيس المصري قد تطرق إلى ما أثير حول القصور الرئاسية وبناء عدد من القصور الرئاسية الجديد، مؤكدا أنه سيستمر في بناء القصور الرئاسية الجديدة "من أجل مصر" مضيفا أنه يعمل على "بناء دولة جديدة"، معبرا عن أسفه للانتقادات التي يواجهها منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد، داعيا المصريين إلى "عدم القلق".

وقال السيسي في كلمته في المؤتمر الثامن للشباب في مصر، السبت، إنه يبني في العاصمة الإدارية الجديدة "دولة سيشاهدها العالم"، مشيرًا إلى أنه يعمل على بناء مدينة للثقافة هي الأكبر في العالم، واختتم كلمته مازحا بأنه "لا يجوز أن تكون كافة القصور الخاصة بمحمد علي".