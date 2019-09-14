دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما يثار حول شخصه وأفراد أسرته بـ"الكذب والافتراء"، وأضاف السيسي في كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر الشباب الثامن، السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، أنه عندما تولى الرئاسة في مصر رفض أن يأكل طعامه على حساب مؤسسة الرئاسة وفقا لما يقتضيه القانون، مؤكدًا أنه أمر بأن يتحمل تكلفة طعامه الشخصي، كما أمر بأن يتحمل جميع العاملين في مؤسسة الرئاسة المصرية تكلفة طعامهم الشخصي.

وأشار السيسي إلى أنه وضع كافة الهدايا التي تلقاها خلال فترة توليه الرئاسة، في متحف خاص يحمل اسم "مقتنيات الرئيس"، نافيا صحة ما قيل خلال الأسبوعين الماضيين حول الذمة المالية للمسؤولين المصريين وإهدار المال العام.

وأكد السيسي في كلمته، أن الهدف مما قيل، على حد وصفه، هو تحطيم إرادة المصريين، وفقدان الأمل والثقة، وقال الرئيس المصري عن نفسه في إطار حديثه للمصريين "ابنكم شريف ومخلص".

وحول القصور الرئاسية، وما أثير حول بناء الرئيس المصري حول بناء عدد من القصور الرئاسية الجديد، قال السيسي، إنه سيستمر في بناء القصور الرئاسية الجديدة "من أجل مصر" مضيفا أنه يعمل على "بناء دولة جديدة"، وعبر الرئيس المصري عن أسفه للانتقادات التي يواجهها منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد، داعيا المصريين إلى "عدم القلق".

وقال الرئيس المصري في كلمته في المؤتمر الثامن للشباب في مصر، إنه يبني في العاصمة الإدارية الجديدة "دولة سيشاهدها العالم"، مشيرًا إلى أنه يعمل على بناء مدينة للثقافة هي الأكبر في العالم، واختتم كلمته مازحا بأنه "لا يجوز أن تكون كافة القصور الخاصة بمحمد علي".

كان مقاول وممثل مصري يدعى محمد علي، اتهم الرئيس المصري والجيش المصري بإهدار المال العام في مشروعات يشرف عليها الجيش وأشرف هو بنفسه على إنشائها، من بينها قصور رئاسية بطلب من السيسي وزوجته.

وانتشرت مقاطع فيديو خلال الأسبوعين الماضيين لمحمد علي وهو يتحدث عن الرئيس المصري موجها انتقادات له ولأسلوب إدارته للبلاد.

وبحسب ماذكره محمد علي في مقاطع الفيديو الخاصة به، فإن الرئيس بنى مدفنًا لوالدته بتكاليف مرتفعة تحملها الجيش المصري، وهو ما نفاه الرئيس المصري في كلمته.

وتنظم الحكومة المصرية، السبت، مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة في العاصمة المصرية القاهرة، وخصصت إحدى جلسات المؤتمر للحديث حول الشائعات والرد عليها واستهداف الدولة المصرية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أعلن في أجندة المؤتمر، فيما شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر للحديث حول مكافحة الإرهاب.