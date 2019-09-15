العراق يعلق على تقارير انطلاق هجوم أرامكو السعودية من أراضيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، على التقارير التي تداولتها وسائل إعلام محلية ودولية حول انطلاق الطائرات المسيرة "الدرون" التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق، السبت، من الأراضي العراقية، مؤكدا عدم صحة ذلك.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء العراقي على صفحته بفيسبوك، حيث قال: "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وان الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الاطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات.."

وأضاف: "يدعو العراق جميع الأطراف الى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت. وتؤكد الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من ان التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدّد امننا المشترك والأمن الإقليميّ والدوليّ".

بيان •••••••••• ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة... Posted by ‎عادل عبد المهدي Adil Abd Al-Mahdi‎ on Sunday, September 15, 2019

وأردف البيان: "يجدد العراق دعوته الى التوجّه لحلِّ سلميّ في اليمن، وحماية أرواح المدنيّين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة. ويدعو دول العالم، ولاسيّما دول المنطقة، إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمُبادرات تضع حدّاً لهذه الحرب التي لا رابح فيها، والتي لا تسفر سوى عن خسائر بشرية عظيمة، وتدمير البنى التحتية، والحيويّة".