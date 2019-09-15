غراهام يدعو لوضع ضرب مصافي إيران النفطية خيارا لقسم ظهر النظام

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دبلي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوضع خيار توجيه ضربة لمصافي إيران النفطية، كخيار على الطاولة.

جاء ذلك في تغريدة لغراهام على صفحته بتويتر، حيث قال: "الآن هو الوقت لتضع الولايات المتحدة الأمريكية على الطاولة خيار هجوم على مصافي إيران النفطية، إذا استمروا في استفزازاتهم أو زيادة تخصيب اليورانيوم".

وتابع غراهام في تغريدة منفصلة: "إيران لن توقف تصرفاتها السيئة حتى تصبح العواقب حقيقية أكثر، مثل مهاجمة مصافيهم النفطية، الأمر الذي سيقسم ظهر النظام".

وتأتي تغريدة غراهام بعد ساعات على إعلان وزارة الداخلية السعودية استهداف معامل شركة أرامكو النفطية في بقيق بالمنطقة الشرقية بالمملكة لهجمات بطائرات دون طيار "درون".

وأوضح وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تعقيب على ما نجم عن الهجوم: "أدى إلى وقف كمية من إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 مليون برميل، أي ما نسبته 50% من انتاج الشركة".