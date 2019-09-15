إسطنبول، تركيا (CNN)-- قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إن نظام صواريخ الدفاع الجوي الروسي الصنع من طراز S-400 سيتم تشغيله اعتبارًا من أبريل نيسان 2020 بعد اكتمال تسليم البطارية الثانية يوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان في موقعها على الانترنت، إن نقل البطارية الثانية من المعدات الخاصة بنظام الدفاع الصاروخي الإقليمي طويل المدى من طراز S-400 إلى قاعدة Mürted الجوية، بدأ في أنقرة في 27 أغسطس آب 2019، وتم الانتهاء منه اليوم"، مشيرة إلى أن تثبيت النظام والتدريب لموظفي التشغيل لا يزال مستمرًا.

وتم تسليم الدفعة الأولى من معدات S-400 في الفترة ما بين 12-25 يوليو تموز 2019 ، بحسب وزارة الدفاع التركية.

ويأتي ذلك بعد أن التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 27 أغسطس آب الماضي، وقال بوتين إنهما بحثا التعاون بشأن مقاتلي الجيل الرابع من طراز SU-35 وما سماه الجانب الروسي مقاتله من طراز SU-57 من الجيل الخامس.

وشاركت طائرة SU-35 الروسية الصنع في عرض في TEKNOFEST في مطار أتاتورك، مما يزيد من فرص شراء تركيا للطائرات الروسية لتكون بديلًا لطائرات F-35 الأمريكية والتي أوقفت الولايات المتحدة بيعها لتركيا في أعقاب إصرار تركيا على شراء صواريخ S-400.

ومع ذلك، قال الرئيس التركي أردوغان، في مقابلة مع وكالة رويترز، إنه سيناقش شراء صواريخ باتريوت الأمريكية مع الرئيس ترامب هذا الشهر.

وأضاف أردوغان، أنه ناقش مع ترامب في مكالمة هاتفية، صفقة صواريخ باتريوت، "وبالطبع قدمت هذا الاقتراح إليه من قبل. قلت بغض النظر عن حصولنا على حزمة صواريخ S-400، يمكننا الحصول على كمية معينة من صواريخ باتريوت، لكنني قلت إنه يتعين علينا أن نرى الظروف التي تتوافق مع S-400 على الأقل. قال هل أنت جاد؟"، وأشار أردوغان إلى أنه سيبحث تفاصيل الصفقة مع ترامب عند لقائه في الولايات المتحدة.