دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، صفقة منظومة صواريخ الـ"إس 400" بـ"الأهم في تاريخ تركيا"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

فبعد أن ابرمت تركيا الصفقة مع روسيا، وسط غضب أمريكي، في خطوة من المتوقع أن تعمق الشرخ في العلاقات بين واشنطن وأنقرة، ظهر أردوغان ليتغنى بالصفقة.

وقال الرئيس التركي: "اتفاقية إس 400 أهم اتفاقية في تاريخ تركيا لأنها تتضمن الإنتاج المشترك للمنظومة الروسية"، وفقا للأناضول التركية.

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وحدد أردوغان موعد وصول المنظومة إلى الأيادي التركية، قائلا إن بلاده ستتسلم كامل منظومة "إس 400" بحلول إبريل/نيسان من عام 2020.

وأكد الرئيس التركي أن القوات المسلحة التركية ستكون المتحكم "الفعلي" بشكل كامل بالمنظومة الروسية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ليست للاستعداد للحرب بل لحماية السلام والأمن القومي التركي.

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ورغم المخاوف والتهديدات الأمريكية، أصرت أنقرة على إبرام الصفقة مع موسكو وأكدت في مناسبات عدة أن هذه القضية "غير قابلة للتفاوض".

وكان قد قال أردوغان قبيل توجهه إلى أوساكا اليابانية لحضور قمة "مجموعة العشرين" إنه يتطلع إلى حل قضية صفقة المنظومة خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.