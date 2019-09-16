"تحالف الشرعية": "هجمات أرامكو" لم تنفذ من الأراضي اليمنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن النتائج الأولية للتحقيقات في "هجوم أرامكو" تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية كما زعمت ميليشيات الحوثي، واعتبر المالكي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن الهجمات استهدفت أمن الطاقة العالمي وليس فقط أمن المملكة.

وأعلن المتحدث باسم التحالف المدعوم من المملكة العربية السعودية، استمرار التحقيقات التي يجريها التحالف للكشف عن ملابسات الهجمات، مشيرًا إلى أن التحالف سينشر صورًا للأسلحة المستخدمة في الهجمات، لافتًا إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجمات هي أسلحة إيراينة.

واعتبر المالكي، في المؤتمر الصحفي، أن هجوم أرامكو، عمل إرهابي، مضيفًا أنه "لدينا القدرة على حماية المناطق الحيوية".

واستعرض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، عددًا من العمليات العسكرية التي اعترضت فيها قوات التحالف صواريخ أطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية.