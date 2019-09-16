دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة الكويتية عن فتح تحقيق حول رصد تحليق طائرة بدون طيار "درون" على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وتشديد الإجراءات الأمنية حول "المواقع الحيوية" داخل البلاد.

جاء ذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية، السبت الماضي، بينهما معمل بقيق، أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، والذي كان يضخ 5% من الإنتاج العالمي.

وأعلن الحوثيون اليمنيون مسؤوليتهم عن الهجوم على منشاتي النفط السعوديتين، لكن قال مصدر مسؤول بالإدارة الأمريكية، في تصريح لـCNN، إن الهجوم انطلق من إيران أو العراق، بينما نفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استخدام الأراضي العراقية في الهجوم على السعودية.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل البلاد واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقال أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة، عقب لقاء رئيس الوزراء مع قيادات الجيش والشرطة، إن القيادات الأمنية قدمت إيجازا عن الأوضاع الأمنية في المنطقة، وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وأضاف الصالح أن "القيادات الأمنية قد باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها".