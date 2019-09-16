دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أول تصريح له عن الهجوم، الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، السبت الماضي، أن السعودية "قادرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أن الأمير محمد بن سلمان أكد "قدرة المملكة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الذي أكد بدوره وقوف الإمارات العربية المتحدة مع المملكة ضد ما يمس أمنها.

ويعد ذلك أول تعليق يُنشر لولي العهد السعودي حول الهجوم، الذي استهدف السبت الماضي منشأتي نفط، بينهما معمل بقيق، أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، والذي كان يضخ 5% من الإنتاج العالمي. وكان الأمير محمد بن سلمان ظهر، غداة الهجوم، في الحفل الختامي لمهرجان الهجن في محافظة الطائف، لكنه لم يدل بتصريحات علنية حول الهجوم على منشأتي النفط.

وقفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية إثر الهجوم على منشأتي شركة أرامكو، فيما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر، قائلا: "نتيجة للهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، الذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر". وأضاف ترامب أن الكمية سوف تحدد لاحقا للحفاظ على إمدادات الأسواق من النفط.

وكانت المملكة العربية السعودية تعرضت لهجوم، السبت الماضي، استهدف منشأتي نفط في بقيق وخريص. وأعلن الحوثيون اليمنيون مسؤوليتهم عن الهجوم. وقال مصدر مسؤول بالإدارة الأمريكية، في تصريح لـCNN، إن الهجوم انطلق من إيران أو العراق، بينما نفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استخدام الأراضي العراقية في الهجوم على السعودية.