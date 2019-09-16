ترامب يلوح بتحرك عسكري بعد الهجوم على منشأتي نفط في السعودية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية التحرك العسكري ردا على الهجوم الذي تعرضت له منشاتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية، بينهما معمل بقيق، أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، وينتج 5% من الإنتاج العالمي.

وقال ترامب، عبر حسابه على تويتر، إن "إمدادات النفط السعودية تعرضت لاعتداء. هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف المجرم، ومتأهبون للرد حسب التأكيد، لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة عمن يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وتحت أي شروط سنتحرك".

كما أعلن ترامب أنه وجه السلطات الأمريكية بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر، قائلا: "نتيجة للهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، الذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر". وأضاف ترامب أن الكمية سوف تحدد لاحقا للحفاظ على إمدادات الأسواق من النفط.

وكانت المملكة العربية السعودية تعرضت لهجوم، السبت الماضي، استهدف منشأتي نفط في بقيق وخريص. وأعلن الحوثيون اليمنيون مسؤوليتهم عن الهجوم. وقال مصدر مسؤول بالإدارة الأمريكية، في تصريح لـCNN، إن الهجوم انطلق من إيران أو العراق، بينما نفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استخدام الأراضي العراقية في الهجوم على السعودية.