ترامب يشكك في نفي إيران لمسؤوليتها عن "هجمات أرامكو": سنرى

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ربما تكون ضالعة في الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط في السعودية، لكنه لم يوجه اتهامات مباشرة لطهران بتخطيط أو تنفيذ تلك الهجمات، حسبما أشار في تغريدة له على تويتر.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة له على تويتر، الاثنين، "تذكر عندما أسقطت إيران طائرة بدون طيار، قائلة إنها كانت في مجالها الجوي، في الواقع لم تكن قريبة"، وأضاف ترامب في تغريدته "لقد تمسكوا بقوة بتلك القصة مع العلم أنها كانت كذبة كبيرة".

وتابع، "الآن يقولون إنهم لا علاقة لهم بالهجوم على المملكة العربية السعودية.. سنرى".

وتنفي طهران صلتها بتلك الهجمات على الرغم من التأكيدات الأمريكية، فيما أعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي استخدمت فيها 10 طائرات مسيرة بدون طيار، بحسب قياديين في حركة الحوثيين الموالية لإيران والتي تسيطر على مقاليد الأمور في اليمن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد لوح في وقت سابق، الاثنين، بإمكانية التحرك العسكري ردا على الهجوم الذي تعرضت له منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية، بينهما معمل بقيق، أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، وينتج 5% من الإنتاج العالمي.

وقال ترامب، في حسابه على تويتر، إن "إمدادات النفط السعودية تعرضت لاعتداء. هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف المجرم، ومتأهبون للرد حسب التأكيد، لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة عمن يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وتحت أي شروط سنتحرك".

كما أعلن ترامب أنه وجه السلطات الأمريكية بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر، قائلا: "نتيجة للهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، الذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر". وأضاف ترامب أن الكمية سوف تحدد لاحقا للحفاظ على إمدادات الأسواق من النفط.