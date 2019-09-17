بعد تعثر مفاوضات سد النهضة.. شكري: مصر منفتحة على كافة المشاورات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن استغرابه من تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وعدم تناول القضايا الفنية في ظل وجود وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، كما عبر شكري، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن رغبة مصر في التوصل لنقطة توافق وتفاهم مشترك، مشيرا إلى أن بلاده تأمل ألا يكون الإطار التفاوضي بدون أجل ووقت زمنى محدد للتوصل لنتائج.

وشدد شكري، على ضرورة الحفاظ على مصالح مصر والسودان، مؤكدا أن القاهرة منفتحة على كافة المشاورات، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على أساس فني وعلمي ولو كانت هناك إرادة سياسية فالاتفاق قابل للتحقيق.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، استقبل، صباح الثلاثاء، جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي.

وقال أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية، في حسابه على تويتر، إن المباحثات تطرقت لدفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وسُبل تعزيز التشاور والتنسيق لتعميق التعاون بين مصر وفرنسا.