مصر تعلن بدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، بعد انقطاع دام أكثر من عام، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل خلال السنوات الماضية لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، حول ملء وتخزين خزان سد النهضة.

وأكد سامح شكري في مؤتمر صحفي، الأحد، مع وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، أن مصر تأمل في تجاوز بعض العوائق وضرورة التوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن مصر تدعم حق إثيوبيا في التنمية.

وأوضح شكري أن "مصر ستتعرض لأضرار حال عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي"، لافتًا إلى أن "ذلك يخالف مبادئ القانون الدولي"، وأن مصر ترى أن "المفاوضات علمية ولا تخضع لتأويل سياسي"، مؤكدًا أهمية التوصل لاتفاق وفق أسس علمية.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري، أن "مصر تتوقع من السودان وإثيوبيا الاستعداد لما نتناوله بهذا الشأن".

وأضاف وزير الخارجية المصري أن "مصر تقدم خطة متكاملة تحقق العدالة للدول الثلاث"، وأن مصر تقبل "أي نقاش أو ملاحظات للتوصل لاتفاق لأنه ليس هناك أي مجال لفرض طرف إرادته على طرف آخر"، معربا عن أمله في يؤتي اجتماع الأحد ثماره، ويتم التوصل لاتفاق وفق جدول زمني لحماية مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.