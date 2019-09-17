عادل عبدالمهدي: لا يمكن أن يتسبب العراق في أذى لأشقائه وجيرانه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، أن العراق لا يمكن أن يتسبب في أذي لـ"جيرانه وأشقائه"، وذلك بعد نفي العراق للأنباء التي ترددت عن استخدام أراضيه في الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.

وقال عبد المهدي، في بيان بعد لقائه ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن العراق يسير في الاتجاه الصحيح في جميع المجالات، ويشهد استقرارًا واضحًا، معربا عن شكره لحلف "الناتو" على مساعدته في قتال تنظيم "داعش" وهزيمته.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن حكومته لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأنها تعمل بجد لتطبيق سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.

وتابع عبدالمهدي بالقول: "سياستنا المتوازنة تخدم استقرار العراق وجميع دول المنطقة ونتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الإقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها، ولا يمكن أن يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه".

كانت الحكومة العراقية قالت، في بيان، الإثنين، إنها تعمل على منع استخدام أراضي العراق ضد أي دولة مجاورة أو شقيقة أو صديقة، في سياق تعليقها على ما أثير حول انطلاق الضربات الجوية التي استهدفت منشأتي نفط لشركة أرامكو السعودية من العراق.

من جانبه، أشاد أمين عام حلف الناتو بتطور وتحسن الأوضاع والمظاهر المدنية، وعبر عن تأييد سياسة العراق المتوازنة كعامل توازن أساس في المنطقة، حسب بيان الحكومة العراقية.