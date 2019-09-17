رأت الموت أمامها مرتين خلال تسلق أعلى قمة في العالم..ما الذي واجهته دو

مشوار: سلسلة قصص إنسانية في رواية الحياة. أبطالها أشخاص عاديون استطاعوا تقديم ما يفوق نطاق العادي برسم لوحة من المشاعر الإنسانية المختلفة.

تتسلق دولوريس الجبال الشاهقة والقمم لخوض مغامرة جديدة وتحضير نفسها للمهمة الكبرى... تسلق جبل إفرست.

دولوريس شيلة هي فتاة أردنية، عشقت المغامرة منذ الصغر وأشبعت هذا الحب الذي رافقها بتسلق القمم العالية وممارسة الرياضة، ولكنها وضعت هدفاً أساسياً لها وهو تسلق أعلى قمة في العالم.

وبعد التدريب المستمر، جمعت شيلة أمتعتها واتجهت نحو هدفها لتتحدى درجة الحرارة المنخفضة والثلوج والمرتفعات والوصول للقمة.

رحلتنا في مشوار تتكلم عن رحلة الشابة في تسلق أعلى قمة في العالم، والإصرار الذي دفعها إلى خوض هذه المغامرة الخطيرة.