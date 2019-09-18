ترامب يأمر بفرض عقوبات جديدة على إيران

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أمر بفرض عقوبات جديدة على إيران.

وكتب ترامب في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، "لقد أمرت وزير الخزانة للتو بزيادة العقوبات بشكل كبير على إيران!".

ولم يتضح على الفور من الذي ستطبق عليه هذه العقوبات.

يأتي ذلك فيما تؤكد مصادر مطلعة لـCNN، أن الولايات المتحدة ترجح انطلاق الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي، من داخل الأراضي الإيرانية، في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية عودة إمدادات النفط إلى طبيعتها واحتواء آثار الهجمات التي تسببت في خفض إنتاج المملكة من النفط الخام إلى النصف.