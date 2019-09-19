أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أنه توفي، الخميس، في المملكة العربية السعودية.

وقال بن صالحة، في تصريح لـCNN، إن بن علي، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 83 عاما، كان يعاني من "أمراض متعددة".

وظل بن علي في المملكة العربية السعودية منذ فراره في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بعد تفاقم حدة الاحتجاجات في البلاد، التي كانت إيذانا باتساع رقعة ثورات الربيع العربي في دول عربية عدة. وصدرت أحكام قضائية تونسية ضد بن علي بعد إدانته في اتهامات بالتعذيب والقتل والفساد المالي.

وقبيل الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية، سُئل المرشح الرئاسي الخاسر، يوسف الشاهد، عن موقفه من عودة بن علي إلى البلاد. وحينها قال: "نعم لعودته، لأنها حالة إنسانية وفي الإنعاش... ليست مشكلة إذا أراد أن يعود ويدفن فيها، ربي يشفيه".