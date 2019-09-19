نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال النائب بالكونغرس الأمريكي، آدم كيزينغر، الذي خدم في القوات المسلحة الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان، إن هناك ثلاث خيارات فيما يتعلق بالرد على إيران ومهاجنتها معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

جاء ذلك في مقابلة مع الزميل وولف بليتز لـCNN، حيث رد على سؤال مفاده: المملكة العربية السعودية أنفقت المليارات على الدفاع والتسليح، أليس من الأفضل أن تقود الرد على إيران، قائلا: "لنفكر بالموضوع، ضربة أمريكية ضد منشأة نفطية إيرانية أو الأسلحة التي استخدمت في هذه الضربة (هجوم أرامكو) وهذا رد جزئي أو ما اعتقد أنه يجب القيام به وهو استهداف مصالح إيرانية في سوريا، هذا سيكون ردا يترتب عليه ردود يمكن أن تكون أي شيء، وباعتقادي لن يكون هناك أي رد من إيران عليه".

وتابع قائلا: "ماذا يحدث إن قامت المملكة العربية السعودية بذلك؟ (الرد العسكري على إيران) ولنكن واضحين في ذلك، إن ضربت السعودية إيران، حتى وإن كانت الضربة جزئية فباعتقادي أنها بذلك قد أشعلت حربا إقليمية.. رد سعودي مباشر ضد إيران، سيترتب عليه تداعيات أكبر بكثير على أمننا القومي مما سترتب على رد أمريكي.."

وأضاف: "أمامنا الاختيار من بين ثلاثة أمور للرد على إيران، أعتقد أنه كان علينا الرد على هجوم الطائرات المسيرة، الأثر كان أشبه بخسارة 10 طائرات F-16، وبصراحة رأت إيران ذلك على أنه ضعف وهم يعودون إلى ذلك، وهنا لدينا 3 خيارات، إما ضرب منشأة نفطية إيرانية كرد جزئي، أو ضرب مواقع الأسلحة التي أطلقت هذا الهجوم أو وهذا ما أرجحه هو أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، فلديهم الكثير من القوات في سوريا، هذا البلد الذي يمر بوضع كاريثي، وإسرائيل تقوم بضرب إيران في سوريا بشكل شبه أسبوعي ولا تقوم إيران بالرد".