ظريف لـCNN: "حرب شاملة" ستخوضها السعودية وأمريكا إن ضربت إيران

طهران، إيران (CNN)—هدد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، ملوحا بما وصفه "حربا شاملة" ستخوضها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية "حتى آخر جندي أمريكي" في حال وجهت الرياض أو واشنطن ضربات ضد بلاده.

جاء ذلك في مقابلة لظريف مع الزميل نيك باتون والاش لـCNN حيث أجاب ظريف على سؤال "ماذا ستكون تداعيات غارة عسكرية أمريكية أو سعودية على إيران الآن؟" قائلا: "حرب شاملة.. أنا أقدم تصريحاً جدياً حيال الدفاع عن بلدنا، وأقدم تصريحاً جدياً بأننا لا نريد حرباً ولا نريد الاشتراك في مواجهة عسكرية، فنحن نؤمن بأن مواجهة عسكرية مبنية على الخداع هي أمر مروع. سيكون هناك الكثير من الضحايا، لكننا لن نتهاون في الدفاع عن أراضينا".

وحيث نفى ضلوع إيران في الهجمات التي شهدتها شركة أرامكو السعودية قبل أيام، الأمر الذي رفع حدة التوتر في المنطقة بشكل كبير، مؤكدا على أن إيران أملت بتجنب الحرب، وأن بلاده على استعداد للحديث مع الخصوم الإقليميين، السعودية والإمارات.

وأردف ظريف أن إيران ستنظر لعودة الحوار مع واشنطن فقط إن رفعت أمريكا العقوبات عن بلاده كما وعدت تحت مظلة الاتفاق النووي.