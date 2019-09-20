الكويت تقرر رفع مستويات التأهب الأمني في موانئها النفطية والتجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الكويت عن مستويات التأهب الأمني في موانئها، الجمعة، لحماية السفن والمرافق المينائية "في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة"، بحسب بيان رسمي.

القرار أصدره وزير الدولة لشؤون الخدمات والتجارة والصناعة، خالد الروضان، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية (كونا) نقلا عن مؤسسة الموانىء الكويتية.

وقالت المؤسسة إن القرار الوزاري، الذي حمل رقم 448، ينص على رفع المستوى الأمني للمرافق المينائية للبلاد جميعها، سواء تجارية أو نفطية.

وأضافت مؤسسة الموانىء الكويتية أن القرار يشدد على اتخاد كل جهة الإجراءات والتدبير اللازمة لحماية السفن، مُوضحة أنه يأتي "حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة".

جاء ذلك وسط تصاعد التوتر في المنطقة خاصة بعد الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، السبت الماضي. ووجهت الرياض وواشنطن أصابع الاتهام إلى طهران بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته إيران، فيما أعلن الحوثيون اليمنيون مسؤوليتهم عنه.