دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حمل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إيران، مسؤولية الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، السبت الماضي، وقال الجبير، في مؤتمر صحفي، السبت، إن التحقيقات السعودية في الهجوم أثبتت استخدام أسلحة إيرانية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف السياسات العدائية لطهران.

وأعلن وزير الدولة السعودي، أن "الصواريخ التي أصابت منشآت أرامكو أتت من الشمال"، وأن المملكة تعمل على "تحديد مكان الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الهجوم أثر على إمدادات النفط العالمية، واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، لافتًا إلى أن أكثر من 80 دولة عبرت عن إدانتها للهجوم.

وأكد الجبير، أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، حسبما يدعي المتمردون الحوثيون، وإنما من الشمال، على حد وصفه.

وحول الخطوات القادمة فيما يتعلق بالرد على الهجوم، قال عادل الجبير، إن المملكة "تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات".

وشدد على أن "تصرفات إيران لا تتماشى مع القوانين الدولية"، وحث المجتمع الدولي على "وضع حد للسياسات الإيرانية العدوانية".

وأوضح الجبير أن "السعودية لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة صوب إيران، في حين تعرضت المملكة لهجمات بالمئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، وأضاف أن "الاتفاق النووي مع إيران ينبغي أن يخضع للتحسين والتعديل ولا سيما في قضية تخصيب اليورانيوم".

وأشار الجبير، في المؤتمر الصحفي، إلى أن السعودية تتعاون مع الولايات المتحدة لـ"ضمان حرية الملاحة في الخليج".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، عرض، قبل أيام، صورًا وأدلة تثبت تورط إيران في هجوم أرامكو، والذي تسبب في انخفاض إنتاج المملكة إلى النصف، وبالتالي فقدان 5% من إمدادات النفط في العالم، لكن وزير الطاقة السعودي، أعلن، الثلاثاء الماضي، عودة إمدادات النفط السعودية إلى طبيعتها.