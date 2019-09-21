دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن النظام الإيراني يحتمي بمن يصفهم بـ"المستضعفين"، لحماية "بقاءه وأمنه".

وقال نائب وزير الدفاع السعودي، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، مساء الجمعة: "يدعي نظام طهران أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بال“مستضعفين” لحماية بقاءه وأمنه".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: "تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".

وخاطب نائب وزير الدفاع السعودي "أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء"، داعيًا إياها إلى "أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم".

وجاءت تصريحات الأمير خالد بن سلمان بعد إعلان مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين اليمنيين، الجمعة، عن وقف كافة أشكال استهداف الأراضي السعودية مع الاحتفاظ بـ"حق الرد"، وإطلاق "مبادرة سلام" هدفها إتمام مصالحة "وطنية شاملة" بموجب مفاوضات "جادة وحقيقية" بين مختلف أطراف الحرب القائمة في البلاد منذ مارس/آذار 2015.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المنطقة بعد أيام من هجوم استهدف شركة أرامكو السعودية، شرقي المملكة، الذي تبناه الحوثيون، بينما اتهمت الرياض وواشنطن إيران بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته طهران.