تشييع جنازة زين العابدين بن علي في المدينة المنورة ودفنه في البقيع

View this post on Instagram

🤲🇸🇦🇹🇳اليوم سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وذلك بعد صلاة العصر في المدينة المنورة وسيوارى الثرى في البقاع المقدسة بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نشكر المملكة العربية السعودية التي وضعت على ذمة كل من يرغب في حضور الجنازة طائرات خاصة من جدة إلى المدينة.