تشييع جنازة زين العابدين بن علي في المدينة المنورة ودفنه في البقيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مغني الراب التونسي وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كريم الغربي، إن جنازة الرئيس الراحل ستشيع عصر السبت، في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وكتب زوج ابنة الرئيس التونسي الراحل، الشهير باسم كادوريم، في حسابه على انستغرام، إن بن علي "سيوارى الثرى في البقاع المقدسة بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم".

وقدم صهر بن علي، الشكر للملكة العربية السعودية، "التي وضعت على ذمة كل من يرغب في حضور الجنازة طائرات خاصة من جدة إلى المدينة".

وكان كريم الغربي، نفى في تصريحات لوسائل إعلام تونسية محلية، وجود أي وصية للرئيس التونسي الراحل بدفنه في تونس.

وتوفي زين العابدين بن علي، الخميس الماضي، عن 83 عاما، في مدينة جدة السعودية والتي يقيم فيها منذ الإطاحة به في مظاهرات احتجاجية في يناير كانون الثاني 2011.

وجاءت وفاة بن علي، في وقت تستعد فيه تونس لإجراء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في تونس، بين قيس سعيد ونبيل القروي، في ثاني الانتخابات الرئاسية في تونس منذ رحيل بن علي.