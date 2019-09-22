أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، وجود قوات أجنبية في منطقة الخليج بـ"إشكالي وخطير" بالنسبة للأمن في المنطقة، وأعلن أنه سيطلق مبادرة "هرمز السلام" خلال اجتماعات الأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك الأسبوع الجاري.

قال روحاني، في كلمته على شاشة التليفزيون الحكومي في احتفال بذكرى بداية الحرب بين إيران والعراق في ثمانينيات القرن الماضي، إن "أمن الخليج داخل المنطقة، وأمن مضيق هرمز هو داخل الإقليم، القوات يمكن أن تسبب مشاكل وانعدام الأمن لشعبنا ومنطقتنا ".

جاء إعلان روحاني بعد يومين من إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير أن الولايات المتحدة سترسل قوات إلى المملكة العربية السعودية رداً على هجوم على منشأتي نفط سعوديتين، وحذر الرئيس الإيراني الدول الغربية "إذا كانوا مهتمين حقًا بأمن المنطقة، يجب ألا يجعلوا منطقتنا سباق تسلح. إذا كانوا يبحثون حقًا عن الأمن الإقليمي، فعليهم الابتعاد عن هذه المنطقة".

وأضاف روحاني: "لا ترسل كل الأسلحة والطائرات والقنابل والأسلحة الخطرة إلى المنطقة"، "في أي مكان ظهر الأمريكيون وأعداؤنا الإقليميون كلاعبين خلقوا انعدام الأمن. لقد دمروا الأمن في أفغانستان والعراق وسوريا والخليج الفارسي ووصل انعدام الأمن إلى مستويات الذروة، أينما ظهرت "، حسبما نقل التليفزيون الإيراني.

وتتهم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إيران بالضلوع في هجمات أرامكو والتي استهدفت منشأتي نفط تابعتين للشركة، مما تسبب في خفض إنتاج المملكة من النفط وبالتالي نقص إمدادات النفط العالمية بمقدار 5%، لكن وزير الطاقة السعودية أعلن، قبل أيام عودة إمدادات النفط إلى طبيعتها.

وأعلنت الولايات المتحدة إرسال قوات وآليات عسكرية إضافية إلى منطقة الخليج في أعقاب هجوم أرامكو.