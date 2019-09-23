الأمم المتحدة تعلن تشكيل "لجنة الدستور" في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وذلك للقيام بتعديلات دستورية في البلاد التي تعاني الحرب منذ نحو 8 سنوات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، الاثنين، إن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة في جنيف.

وأضاف غوتيريش، أن الحكومة السورية وفصائل المعارضة اتفقت على الشكل النهائي لجنة "ذات مصداقية ومتوازنة وتشمل الجميع"، للعمل على مسودة دستور جديد للبلاد.

وتضم لجنة الدستور 150 عضوا، 50 منهم يختارهم النظام السوري، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني.

وتعول الأمم المتحدة على تلك اللجنة في التوصل إلى حل سلمي للحرب الدائرة في سوريا منذ سنوات.