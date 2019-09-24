"العفو الدولية" تطالب بإطلاق سراح 964 محتجزًا على خلفية مظاهرات مصر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت منظمة العفو الدولية إلى "الإفراج الفوري" عن المحتجزين البالغ عددهم 964 شخصًا، والذين اعتقلتهم السلطات المصرية خلال ما وصفته المنظمة بـ"القمع" الذي قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد المتظاهرين.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيانها، الثلاثاء، "يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي بينما (يسحق) الرئيس السيسي حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير"، حسبما ورد في البيان.

وأضافت المنظمة في بيانها، أنه "بدلاً من تصعيد هذا الرد القمعي، يجب على السلطات المصرية إطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع والسماح بالاحتجاجات".

وشهدت مصر، الجمعة 20 سبتمبر أيلول الماضي، تدعو إلى رحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو لمقاول بناء وممثل مصري يتهم الرئيس المصري بإهدار المال العام والفساد، فيما نفى الرئيس المصري ذلك، واصفا تلك الاتهامات بالافتراءات والأكاذيب.

ودعا مقاول البناء والممثل المصري محمد علي إلى مظاهرة مليونية، يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر أيلول الجاري، للمطالبة برحيل السيسي.

واستشهدت، منظمة العفو الدولية في بيانها بأرقام المعتقلين التي أعلنتها منظمات حقوقية مصرية من بينها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي أعلنت تزايد أعداد المعتقلين منذ الجمعة 20 سبتمبر أيلول.