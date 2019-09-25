أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية "تتشاور مع الأصدقاء والحلفاء حول الخطوات التالية التي يجب اتخاذها" في أعقاب الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، إن التحقيق الأولي "أثبت" أن الطائرات بدون طيار والقذائف المستخدمة في الهجمات كانت "إيرانية"، موضحًا "لذلك نحن نُحمِل إيران المسؤولية عن ذلك".

وأضاف الجبير: "لقد طلبنا من الأمم المتحدة تزويدنا بالخبراء لدعم هذا التحقيق وأن نكون جزءًا منه. هناك أيضًا خبراء من دول أخرى تعمل في هذا التحقيق".

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي إلى أنه عندما تظهر نتائج التحقيق فيما يتعلق بنقطة إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ "سنطرح مختلف الخيارات، وسنختار الخيارات المناسبة التي يجب اتخاذها للرد".

كانت مصادر مُطلعة قالت لـ CNN إن تحقيقات سعودية أمريكية رجحت، تورط إيران في الهجوم على منشأتي أرامكو، بينما تنفي طهران صلتها بالهجمات التي أدت إلى خفض إنتاج الشركة إلى النصف، أي نحو 5% من إمدادات النفط العالمية.