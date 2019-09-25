إطلاق سراح طالب أردني اعتقل في ميدان التحرير في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الخارجية الأردنية، إن السلطات المصرية، أفرجت عن طالب أردني، بعد أن ألقي القبض عليه خلال الأيام الماضية في ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن الجهات الأمنية المختصة في مصر استجابت لطلب السفير الأردني في القاهرة علي العايد، وأبلغته بقرار الإفراج عن الطالب محمد بلال أحمد النظامي.

وأضاف القضاة، حسبما ورد في بيان للخارجية الأردنية، الأربعاء، أن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في القاهرة، "يتابعان حيثيات اعتقال مواطنين أردنيين اثنين تم توقيفهما من قبل السطات المصرية مؤخرا في ميدان التحرير في القاهرة"، مشيرا إلى أن السلطات المصرية أكدت للسفارة الأردنية في القاهرة أن المواطنين الاثنين قيد التحقيق.

وأشار القضاة إلى أن "مركز العمليات والسفارة سيتابعان مع السلطات المصرية تفاصيل الموضوع، والقيام بتقديم خدمات قنصلية وقانونية لازمة، والتأكد من أنهما بصحة جيدة ويتلقيان معاملة حسنة".

وكانت السلطات المصرية أعلنت قبل يومين، القبض على عدد من الأجانب بينهم أردنيان في ميدان التحرير ومحيطه، وذلك في اتهامات بتصوير قوات الأمن المتواجدة في الميدان، والتحريض على التظاهر، حسبما قالت مصادر أمنية في الداخلية المصرية.

وتشهد مناطق وسط القاهرة إجراءات أمنية مشددة في أعقاب مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر أيلول والتي تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي دعا فيه مقاول بناء وممثل مصري إلى التظاهر في الجمعة المقبل 27 سبتمبر أيلول.