مصر ترد على أردوغان وتعدد "6 جرائم ارتكبها" بعد "ادعاءات" وفاة مرسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة وما أثاره من "ادعاءات" حول وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان وصلت نسخة منه لموقع CNN بالعربية على لسان أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله: "من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول ان يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة. وأضاف المُتحدث الرسمي أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية".

وعدد حافظ في بيانه 6 نقاط "تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة" حيث قال:

1- وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقلاً سياسياً في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.

2- وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.

3- فصل أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية.

4- مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.

5- حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية.

6- فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.