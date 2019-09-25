خلفان يعلق على فيديو خطيب جمعة بإيران "واعترافهم بضرب أرامكو"  

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، نشر مقطع فيديو لخطيب الجمعة في إيران، وما أدلى به عن إيران وحدودها وأنها غير مقيدة بجغرافيا ووجدها شمال وجنوب السعودية.

الفيديو أعاد خلفان نشره على صفحته بتويتر، ناشرا سلسلة تغريدات عقب فيها على المقطع، حيث قال: "إيران لا تنكر انها موجودة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغزة. وأن جميعهم تحت أمر مرشد الثورة الايرانية... جميعهم يقول خطيب الجمعة هم إيران.. اينهم الذين يدعون العروبة يا ترى في هذه البلدان؟"

وأضاف: " إذا اصيب القوم في عروبتهم فتلكم كارثة.. ابتلعت إيران هذه البلدان بدون أدنى شك.. اين جامعة الدول العربية من هذا الخلال في الكيان القومي العربي؟ تتجنب الدول العربية التدخل في الشأن الايراني.. لكن ايران لا تتردد في التدخل بالشأن العربي.. وهذا هو الفارق في التأثير.."

واردف قائلا: " قادة المقاومة الايرانية يعترفون بانهم هم من شن الهجوم على ارامكو ودول العالم تبحث عن دليل...وكأن الاعتراف ليس بسيد للأدلة؟؟.. تبون الصراحة يا جماعة...الصراحة ان الاخوان ومن يقف معهم خائن للأمة.. هناك من يتحدث عن القوة الناعمة لايران اليوم...وهو عنوان من وجهة نظري لا يصح.. فإيران قوة غاشمة ظالمة.. القوة الناعمة هي التي تعني غير ذلك تماما.. القوة الناعمة تعني تجسيد لقيم ومبادئ سامية ورعاية لحقوق الانسان واهتمام بالبنى التحتية والثقافة مما يجعل الآخرين ينجذبون اليها".