دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الناشط المصري، عبدالله الشريف، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو زعم أنه يظهر القصور التي يبنيها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في العلمين، على حد تعبيره.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل والمنشور على حساب الشريف الرسمي بتويتر، شخص يشرح وقد تم التلاعب في صوته لإخفاء هويته المرافق والمساحات التي يبنى عليها القصر والمرافق التابعة له على حد تعبيره، ونال مقطع الفيديو أكثر من 21 ألف تفاعل منذ نشره، الأربعاء.

تسريب صوتي لمدير مكتب أيمن نور في تركيا مع قيادي إخواني من أجل نشر الفوضى #مساء_dmc تسريب صوتي لمدير مكتب أيمن نور في تركيا مع قيادي إخواني من أجل نشر الفوضى #مساء_dmc Posted by dmc TV on Wednesday, September 25, 2019

في أعقاب ذلك نشرت قناة DMC المصرية تسجيلا صوتيا نسبته إلى الشريف خلال محادثة قالت إنها مع مدير مكتب المعارض المصري، أيمن نور من تركيا والتنسيق لخلق فوضى في مصر في المظاهرات التي دعا لها المقاول محمد علي في مصر الجمعة.

وفي التسجيل المنسوب والذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل، قال مدير مكتب أيمن نور: "الدكتور أيمن مكلفني أزبط معك أكمن نقطة عشان الفنرة الي جايه (الشريف: تحت أمرك أؤمرني) إحنا عاوزين نستغل النجاح في الفترة الي فاتت وان نحن نشتغل على السوشال ميديا أكثر (الشريف: مفهوم تمام) إحنا عندنا الفترة الي جاية لغاية يوم الجمعة محتاجين ان نكون شغالين 24 ساعة، عاوزين نستغل السوشال ميديا أو الفيسبوك او اليوتيوب أو تويتر في حساباتك الرسمية أو الحسابات الي نحن شرينهالك وانك تبتدي تشتغل عليها الفترة الي جاي (الشريف: يعني أخش اكتب تويتة على تويتر مجموعة تويتات؟) زبط زي ما انت عاوز تشتغل الزاي.."

الشريف علق في تغريدة لاحقة على التسجيل المنسوب له قائلا: "الظاهر ان تسريب امبارح واجع .. ماعنديش مشكلة تفبركوا مكالمة بس لما تفبركوها هاتوا واحد يقلد صوتي او يقرب شوية من نبرتي يا شوية بقر.."

وفي سياق منفصل، نشر أيمن نور تغريدة على صفحته بتويتر يناشد فيها المقاول محمد علي الموجود في إسبانيا حاليا، عدم السفر والعودة لمصر، قائلا: "بعد اعتقالات سبتمبر التي شملت أسماء بحجم وقيمة د. حسن نافعة ود. حازم حسني ود. مجدي قرقر وخالد داوود أناشد رجل الأعمال والفنان محمد علي صرف النظر نهائيا عن فكرة العودة لمصر الجمعه القادم أو في أي وقت لاحق حتي سقوط السيسي".