"هيومن رايتس ووتش": مظاهرات مصر تظهر أن ترامب مخطئ بشأن السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أن المظاهرات التي شهدتها مصر، الجمعة الماضية، تظهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخطئ بشأن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

وأشارت المنظمة إلى أن ترامب أشاد بالسيسي، خلال لقائهما الاثنين الماضي، في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ وصف الرئيس الأمريكي نظيره المصري بـ"قائد عظيم قضى على الفوضى في مصر"، كما أشارت المنظمة إلى تقارير إخبارية ذكرت أن ترامب كان قد وصف السيسي في لقاء سابق بـ"ديكتاتوري المفضل".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن السيسي عزا الاحتجاجات إلى "الإسلام السياسي"، وأضافت: "لكن الشعارات والهتافات ليست لها علاقة بالإسلام. ويبدو أن الاحتجاجات اندلعت بسبب مزاعم بالفساد، والقمع القاسي للمجتمع المدني، والحملة العسكرية المثقلة بالانتهاكات في سيناء، وسجن المعارضين بأعداد هائلة، والإفقار العائد إلى سياسات السيسي الاقتصادية".

واعتبرت المنظمة أن العلاقات بين البلدين "لا تبرر تدليل إدارة ترامب للسيسي وغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة لحكومته". وقالت: "توضح هذه الاحتجاجات الأخيرة أن المصريين لم ينسوا حلم 2011 بالعيش في بلد يحترم حقوقهم الأساسية ويحميها". وأضافت: "على الحكومة الأمريكية أيضا أن تكون واضحة بتمسكها بآمال المصريين وتطلعاتهم".