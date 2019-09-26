الأمن في السعودية يكشف جنسية مقيم بفيديو عمليات نصب واحتيال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الأمن العام في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، مقطع فيديو يكشف فيه معلومات عن مقيم يحمل الجنسية الأردنية خلال عمليات نصب واحتيال في العاصمة، الرياض.

مقطع الفيديو نشره الأمن العام السعودي على صفحته بتويتر بتعليق قال فيه: "شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيم من الجنسية الأردنية بعد ثبوت قيامه بانتحال صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين وتزوير مستنداتها واستخدامها في عمليات نصب واحتيال".

ويأتي نشر هذا الفيديو ضمن سلسلة ينشرها الأمن العام على صفحته حول قضايا وحوادث منها ما يبرز على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها بتاريخ الـ20 من الشهر الجاري، بقطع فيديو لمشاجرة جماعية ضمت 12 وافدا من سوريا.

وقال الأمن العام حينها بتعليق على الفيديو: "شرطة منطقة الرياض تقبض على أطراف مشاجرةٍ جماعية، باستخدام العصي، بين عدة أشخاص وذلك بأحد الشوارع العامة في حي النسيم وعددهم ( 12 ) وافداً سورياً ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم لوجود خلافاتٍ سابقةٍ فيما بينهم".