دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، على الانتقادات والاتهامات التي وجهتها الخارجية المصرية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واصفة هذه الانتقادات بأنها تأتي "من قِبل قادمين للسلطة بالانقلاب"، لافتة إلى أن ذلك "انعكاس لشخصية الإدارة الحالية في مصر، والتي تقوم على الظلم والاستبداد".

وقالت الخارجية التركية في بيان نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "نرفض التصريحات المليئة بالكذب والافتراءات ضد بلادنا ورئيس جمهوريتنا، والتي أدلى بها متحدث الخارجية المصرية متجاوزًا حدوده في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري.. إن انتقاد الديمقراطية في تركيا من قِبل القادمين إلى السلطة بالانقلاب، هو أمر تراجيكوميدي بحد ذاته".

وأضافت: "تركيا باعتبارها عضو يتحلى بالمسؤولية في المجتمع الدولي، تدعو إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة بشكل واسع وممنهج في مصر، وإلى تلبية المطالب المشروعة للشعب المصري مثل الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية والمساءلة والازدهار.. الممارسات التي لا يمكن أن يتقبلها الضمير داخل السجون في مصر، والأعمال القضائية التي تجري بقرارات سياسية معروفة بشكل جيد للغاية من قِبل المجتمع الدولي، تتعرض لانتقادات مؤسسات دولية مختلفة".

وأردف: "الإدارة الحالية في مصر تفضّل تبني موقف عدواني مثلما فعلت ذلك عدة مرات في السابق، وذلك بهدف التستر على انتهاكات حقوق الانسان وتجاهل المطالب الأساسية للشعب المصري، وسعي الإدارة الحالية في مصر لاستهداف تركيا التي تتمتع بدور ريادي وتجربة في مكافحة الإرهاب، هو انعكاس للموقف العدواني المذكور".