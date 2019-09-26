دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في اتصال مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، على أن واشنطن ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

وبحث إسبر مع ولي العهد السعودي الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مؤكدا على أن "سياسة إيران العدائيةً التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها".

وقال الأمير محمد بن سلمان إن "الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيداً خطيراً تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قال في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، الثلاثاء: "تحدثت مع نظرائي من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عن إيران، والإجماع واضح، إيران مسؤولة عن الهجوم غير العادي على السعودية".