تركيا: "تقبل" ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل خاشقجي مهم لكنه ليس كافيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أن "تقبل" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "تحمل المسؤولية" عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، "مهم ولكنه ليس كافيا"، على حد تعبيره.

وكانت شبكة "PBS" الإخبارية الأمريكية نسبت إلى الأمير محمد بن سلمان قوله إنه يتحمل مسؤولية مقتل خاشقجي لأن ذلك حدث في عهده، مؤكدا أن ذلك حدث دون علمه، وذلك في إعلانها عن فيلم وثائقي بعنوان "ولي العهد السعودي"، من المقرر بثه الأحد المقبل الموافق الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، عشية الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وقال وزير الخارجية التركي إن "تقبله المسؤولية مهم للغاية، ولكن هذا لا يكفينا، هناك جريمة ارتكبت وملابساتها ووقائعها واضحة، واعترفت المملكة بكل هذه التفاصيل، ولكن ما الآن نريده هو أن يُمثل كل المسؤولين عن هذه الجريمة أمام القضاء"، حسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (TRT).

وأضاف جاويش أوغلو: "طلبوا منا أن نتعاون معهم، ونحن قبلنا بذلك وقدمنا كل الدلائل وكل المعلومات والوثائق التي توصلنا إليها، للنيابة العامة السعودية، ولكن التعاون كان من طرفنا فقط، ولم نجد له صدى من الطرف الآخر والشفافية لم تكن موجود للأسف"، وذلك خلال مؤتمر صحفي له في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع بالقول: "المحاسبة مهمة للغاية في هذا الصدد، وقلنا أكثر من مرة أن هناك بعض الأسئلة التي لم نجد إجابة لها، من هو العميل المحلي الذي يزعمون وجوده، وأين الجثة، لم يشاركونا بكل هذه المعلومات. هناك جريمة ويجب أن يخضع المسؤولون عنها أمام القضاء، ويجب التوصل إلى إجابة شافية لهذه الأسئلة".