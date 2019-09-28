مصر: اتهامات "العفو الدولية" منحازة.. ولا علاقة لها بحقوق الإنسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الهيئة العامة للاستعلامات، الناطقة باسم الحكومة في مصر، إن "بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية للشأن المصري في الآونة الأخيرة بالتناقض الصارخ، وعدم الموضوعية، والميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة"، بحسب بيان صادر عن الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية في مصر، وتدير عمل المؤسسات الإعلامية الأجنبية.

ووجهت الهيئة في بيانها الصادر، السبت، انتقادات، لتغريدة لمنظمة العفو الدولية على تويتر، بالتزامن مع الدعوة للتظاهر للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة 27 سبتمبر أيلول.

واستندت الهيئة في انتقاداتها، لاتهامات المنظمة للسلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي، على خلفية إغلاق عدد من الطرق في وسط القاهرة، و4 من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة من أصل 53 محطة إلى "إعلان المتحدث باسم السكك الحديدية المصرية، إجراء عمليات إصلاح وصيانة في تلك المحطات".

وأضافت الهيئة أن "هذا الإجراء حتى لو تم بسبب حماية الأمن القومي، لا يتعارض مع حق حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية، والتي أعطت للدول الحق في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها القومي"، حسبما جاء في البيان.

واستشهدت هيئة الاستعلامات ببعض النماذج الدولية والتي قامت بإجراءات مماثلة، قائلة، "لا نجد مثالاً من هذه الدول أفضل من فرنسا بلد الحقوق والحريات، والتي لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على مصر، بالرغم من قيام السلطات الفرنسية أسبوعياً ولمدة عام تقريباً منذ اندلاع مظاهرات (السترات الصفراء) بإغلاق عشرات محطات المترو والقطار السريع وإيقاف وتعديل مسارات عدد كبير من خطوط الحافلات العامة بالعاصمة باريس. وكان آخر هذه الوقائع يوم السبت الماضي 21 سبتمبر، حيث أغلقت السلطات الفرنسية أكثر من 30 محطة مترو وعدد من محطات القطار السريع وعشرات من خطوط الحافلات، بسبب مظاهرات (السترات الصفراء) وأخرى تتعلق بإصلاحات نظام المعاشات".

جاء ذلك في الوقت الذي أعادت فيه السلطات المصرية، فتح الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية القاهرة، صباح السبت، بعد يومين من إغلاق تلك الطرق تحسبًا للدعوات للتظاهر للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعادت السلطات المصرية فتح 4 من محطات مترو الأنفاق في وسط القاهرة، فيما شهدت القاهرة والمحافظات مظاهرات معارضة محدودة في مناطق متفرقة من مصر، فيما شارك الآلاف من مؤيدي الرئيس المصري في مظاهرة شرقي العاصمة المصرية للتعبير عن دعمهم وتأييدهم للرئيس المصري.