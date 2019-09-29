تداول فيديوهات سرعة بديهة عبدالعزيز الفغم.. من لقاء السيسي إلى أوباما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقاطع فيديو يستذكرون فيها ردة الفعل السريعة وسرعة البديهة التي تمتع بها عبدالعزيز الفغم، خلال مسيرته العملية حارسا للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتداول نشطاء عددا من مقاطع الفيديو برز من بينها ردة فعل الفغم السريعة خلال لقاء جمع العاهل السعودي، الملك سلمان بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بعد حركة لأحد مرافقي السيسي قام فيها بوضع يده في جيبه فانطلق نحوه ونزع يده بصورة لطيفة.

الفغم عمل مع الملك السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز قرابة عشرة أعوام، تدرج خلالها حتى وصل إلى حراسة الملك الشخصية، ودفعه هذا الإخلاص والتمكن ليختاره الملك سلمان؛ حارساً شخصياً له، وهو ابن بداح بن عبدالله بن هايف الفغم الذي عمل مرافقاً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاماً، وفقا لصحيفة سبق السعودية.

تداول مقاطع الفيديو هذه جاء بأعقاب إعلان السلطات السعودية مقتل الفغم بنار أطلقها صديقه خلال زيارة إلى صديق آخر مشترك في جدة، الأمر الذي دفع بوسم حمل اسم "عبدالعزيز الفغم" لتصر قائمة الأوسمة في المملكة بأكثر من مليون تغريدة.