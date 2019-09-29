أبوالغيط: السيسي صادق وأمين ومصر لن تسمح بعودة تجربة 2011-2013

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قائلا إنه "جاد وصادق وأمين"، لافتا إلى أنه يسعى لخدمة المجتمع المصري، وذلك في تصريح أتي بعد أن أثار المقاول محمد علي ضجة بأعقاب توجيه اتهامات للسيسي وعدد من الشخصيات العسكرية بإهدار المال العام على بناء القصور الرئاسية ومشاريع فارهة.

وقال أبوالغيط وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري: "هناك قوى تسعى لإحداث فوضى في مصر إلا أن الدولة المصرية ستظل باقية في استقرار ونمو.. مصر لن تسمح بإعادة تجربة عام 2011 حتى عام 2013" والتي وصفها بـ"المأساوية".

وتطرق أبوالغيط إلى الملف الإيراني والهجمات التي تستهدف الإمارات والسعودية، قائلا: "هناك مجموعة من الخبراء تقوم بالبحث والتقصي بشأن الهجوم الإرهابي على شركة (آرامكو) بالسعودية لمعرفة من أين جاءت هذه الطائرات المسيرة والصواريخ وفي نهاية البحث سيقدمون تقارير، لعرضها على مجلس الأمن الدولي".

وانتقد أبو الغيط وفقا لتقرير التلفزيون المصري "تهديدات إيران بضرب المصالح الأمريكية على لسان سفير إيران في العراق لأن الأرض العراقية هي أرض عربية ولا يصح من حيث المبدأ أن سفير دولة جارة يتحدث على أرض دولة أخرى تهديدا لدولة ثالثة"، مضيفا ان هذا "النوع من التهديدات المتبادلة خطر للغاية وقد يأخذ الأوضاع في اتجاهات لا ينبغي أن تصل إليها، مشددا على ضرورة أن تتوقف إيران عن التدخل في الشأن العربي وتعدل من مسارات أدائها".