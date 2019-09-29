الحوثيون يعرضون مقاطع فيديو لهجوم مزعوم على قوات سعودية ويمنية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عرض الحوثيون مقاطع فيديو ادعوا أنها لهجوم استمر 72 ساعة على قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والقوات اليمنية المتمركزة قرب الحد الجنوبي للمملكة، وذلك خلال بيان متلفز الأحد.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن حوالي 500 شخص قتلوا في الهجوم وانسحب الآلاف، وذكر أن عددا من الآليات المسلحة قد دُمرت في هذه العملية، مشيرا إلى أن 350 كيلومترا مربعا من الأراضي اليمنية قد "حُررت" على حد وصفه.

ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات والصور التي نشرتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين، بشكل مستقل

وأظهر أحد المقاطع جنودا يركضون عبر الجبال بينما ينسحب آخرون، بينهم 4 رجال قالوا إنهم سعوديو الجنسية، كما أظهر المقطع آليات عسكرية مدمرة أو محروقة في المنطقة.

وقال سريع إن 200 من الضحايا الـ500 قتلوا بغارات جوية شنها من وصفه بـ"العدو" بهدف منعهم من الانسحاب أو الهروب.

وأشار المتحدث باسم الحوثيين إلى أن الجماعة استهدفت 20 موقعا داخل المملكة عبر طائرات مسيرة، بما فيها العاصمة السعودية، الرياض.

ولم يصدر أي رد رسمي من السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على ادعاءات الحوثيين.