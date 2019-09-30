دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حكومته "ملتزمة باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، في إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

وأكد الرئيس المصري، في صفحته على فيس بوك، مساء الأحد، أنه سيتابع بنفسه "إجراءات تنقية البطاقات التموينية"، وذلك على خلفية حذف الحكومة المصرية لبعض المستحقين من قوائم البطاقات التموينية والتي تقدم الحكومة المصرية من خلالها سلعًا عينية لمحدودي الدخل في إطار الدعم العيني الذي تقدمه حكومة مصر.

فى اطار متابعتى لكل الاجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية... Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Sunday, September 29, 2019

وقال السيسي، بعد يومين من وصوله القاهرة، في أعقاب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "في اطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم أطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

وكان الآلاف شاركوا في مظاهرات لدعم الرئيس المصري في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة الماضية، بالتزامن مع دعوات للتظاهر للمطالبة برحيل الرئيس المصري، على إثر مقاطع فيديو لمقاول بناء وممثل مصري يدعى محمد علي اتهم فيها الرئيس المصري بإهدار المال العام من خلال إنشاء قصور رئاسية.