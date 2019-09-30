محمد بن سلمان خلال استقباله أسرة عبد العزيز الفغم: وفاته مؤلمة للجميع

دبي، الإمارات العريية المتحدة (CNN)— استقبل وزير الدفاع وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أسرة اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك عبدالعزيز بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الاثنين، إن الأمير محمد بن سلمان قدم العزاء لأسرة الفغم، الذي ذكرت السلطات السعودية أنه قُتل برصاص صديقه.

وأضاف ولي العهد، في حضور والد الحارس القتيل بداح بن عبدالله الفغم، أن "وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله"، بحسب الوكالة.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة أن مقتل اللواء في الحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز الفغم، جاء بنيران أطلقها صديقه، خلال زيارة لمنزل صديقه في مدينة جدة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الواقعة حدثت "في مساء يوم السبت عندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم".

وتابع المتحدث أنه "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، ما أدى إلى مقتله أيضًا".

الواقعة أثارت حالة من الحزن لدى السعوديين لرحيل الرجل الذي كان وجهه مألوفا لهم، فقد خدم العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة 10 سنوات، خلفا لوالده الذي حرس الملك 3 عقود. وواصل واصل اللواء عبدالعزيز الفغم خدمته مع العاهل الملك عبدالعزيز بن سلمان.