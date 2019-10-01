إيران: روحاني تلقى رسائل من السعودية.. ولدينا شروط للحوار

ظريف لـCNN عن المفاوضات مع واشنطن: إيران لن تقع في الفخ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني تلقى رسائل من المملكة العربية السعودية، من خلال أحد قادة الدول، فيما لم يحدد مسؤول الحكومة الإيرانية الدولة الوسيطة أو طبيعة تلك الرسائل.

وقال ربيعي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية، "لقد أرسلوا رسائل إلى السيد روحاني من خلال قائد دولة"، مشيرًا إلى أن بلاده لديها شروط مسبقة للدخول في محادثات مع السعودية.

وأوضح متحدث الحكومة الإيرانية، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، أنه "يجب أن نرى علامات على [حسن النية السعودية] دون أي غموض، وأول علامة على ذلك هي وقف العدوان على اليمن ووضع حد للمذبحة اليمنية"، على حد وصفه.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قال في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالباه بالتوسط للحوار مع إيران.

وتتهم السعودية والولايات المتحدة، طهران بالضلوع في هجوم أرامكو الذي تسبب في خفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 5%، لكن وزير الطاقة السعودي، أعلن عودة إمدادات النفط إلى طبيعتها واحتواء آثار الهجوم.