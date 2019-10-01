نجل سلمان العودة: آخر جلسات محاكمة والدي ربما تكون الخميس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد عبد الله العودة، نجل الداعية الإسلامي السعودي سلمان العودة، حضور والده في جلسة محاكمته، الثلاثاء في الرياض، مرجحًا أن تكون جلسة الخميس المقبل 3 أكتوبر تشرين الأول، هي آخر جلسات محاكمة والده.

وكان نجل الداعية الإسلامي، قال في تغريدة سابقة، قبل يومين، إن النيابة العامة في المملكة قدمت أدلتها ضد والده، وتمثلت تلك الأدلة، حسبما قال العودة، في نحو ألفين تغريدة من حساب الداعية سلمان العودة على تويتر.

وكتب العودة، في تغريدة له على تويتر، "حضر الوالد #سلمان_العودة هذه الجلسات اليومية في المحكمة المتخصصة بالرياض، ويبدو أن يوم الخميس (بعد غدٍ) ستكون الجلسة الأخيرة، والله أعلم".

ويواجه الداعية السعودي، سلمان العودة تهما بـ"الإفساد في الأرض بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة العمياء وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل"، حسبما قالت وسائل إعلام محلية سعودية، كما يواجه اتهامات بـ"الارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجنده تنظيم الإخوان الإرهابي"بحسب لائحة الاتهام.