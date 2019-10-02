حسن نصرالله يطرح "كبائر ذنوب" لحكام مسلمين تؤدي "للخلود بالنار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن هناك ما وصفها بـ"كبائر الذنوب" يرتكبها حكام مسلمون تؤدي بهم إلى "الخلود في النار" على حد تعبيره.

جاء ذلك في محاضرة أسبوعية نقلتها قناة المنار التابعة لحزب الله، حيث قال نصرالله: "الشهيد الصدر رحمة الله عليه في بعض مواعظه في شيء جميل جدا بقوله وقتها لطلاب الحوزة أن نحن مثلا بنأخذ موقف شديد من هارون الرشيد وبنقول قتل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام وكي ف يقتل الإمام موسى بن جعفر، طبعا دنيا هارون الرشيد السيد بيقول دنيا كانت كبيرة جدا،دولة إسلامية بزمانه، كان يقول للغمامة والغيم أينما تذهبين وين ما رحت وشتيت أمطرتي يأتيني خراجك تعبير عن سعة بلاد المسلمين في ذلك الزمان.."

وأضاف: "فالشهيد الصدر رضوان الله عليه بيقول وهل أعطينا دنيا هارون الرشيد ولم نقتل موسى بن جعفر، طيب ماهون أنت من أجل فتات دنيا وحطام دنيا عم ترتكب كبائر طبعا ليس بمستوى قتل الحسين عليه السلام ولكنها من الكبائر التي بعضها توعد الله سبحانه وتعالى عليها الخلود في النار.."

وتابع قائلا: "اليوم في ناس في عالمنا الإسلامي ما عندهم مشكلة يعني من أجل أن يبقوا في السلطة أو في العرش، مئات المليارات من أموال المسلمين يعطيها لترامب ويشن حروب شمال ويمين ومجازر لا تبقي ولا تذر لا في البشر ولا في الحجر ما عنده مشكلة بس ليبقى على الكرسي ويبقى في السلطة.."