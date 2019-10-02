دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مضوع الذكرى السنوية الأولى على مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

منذ بدايات الحادثة وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، بعد أن توجهت الأنظار إلى سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، والمقرب من ولي العهد، بالإضافة إلى أحمد عسيري الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المخابرات السعودية، والذين صدر بحقهما قرار ملكي اعفاهما من منصبهما بعد أيام على الحدث.

وبرز صلاح، نجل جمال خاشقجي بأعقاب الحدث وما تم تداوله عن دفع المملكة العربية السعودية لتعويضات ضخمة له ولأفراد عائلته، وفقا لمصادر بتصريحات لـCNN حينها، قبل إصدار تنفي رسمي بذلك.

وبرز البيان الذي أصدره صلاح، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري والذي تطرق فيه لموضوع ذكرى مقتل والده في بيان وصفه مغردون بأنه "لجم" لكل من قطر وتركيا وما تثيره حول هذه القضية.

ومع استمرار توجيه الاتهامات إلى ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بالضلوع في هذه الحادثة، تداول نشطاء ما قاله الأمير مؤخرا عن القضية ومسؤوليته في مقابلة مع PBS مؤكدا تحمله المسؤولية باعتبار أنها حدثت في عهده نافيا تدخليه فيها.

وعلى برنامج 60 دقيقة أجاب ولي عهد السعودية على سؤال إن كان أمر بقتل خاشقجي: "بلا شك لا، الحادثة مؤلمة جدا لكن أتحمل المسؤولية بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خاصة لأن الحادث من مسؤولين سعوديين". وأوضح أن ما يقصده بتحمله للمسؤولية هو أنه "عندما تحدث حادثة ضد مواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية، كقائد لا بد أن أتحمل المسؤولية، هذا خلل حدث، ولا بد لي من اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب مثل هذا الشيء في المستقبل".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في هذه الذكرى: