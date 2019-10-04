دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الجمعة، مقتل شاب يبلغ من العمر 28 عاما، وإصابة 37 آخرين بالرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على مقربة من الشريط الحدودي شرقي قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وينظم عشرات الفلسطينيين، مسيرات أسبوعية، للتنديد بالحصار الاقتصادي على قطاع غزة، والتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن الشاب القتيل، أصيب برصاص قناصة إسرائيلي، خلال مشاركته في مسيرة سلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق جباليا شمال قطاع غزة.