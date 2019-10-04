رئيس وزراء العراق يعلن تشكيل لجنة مستقلة لدراسة مطالب المتظاهرين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على اقتراح المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، بتشكيل لجنة مستقلة لدراسة مطالب المتظاهرين، والمستمرة احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالي في بغداد وعدة محافظات عراقية أخرى خاصة في الجنوب.

وفي بيان قرأه التليفزيون العراقي الرسمي، الجمعة، قال عبد المهدي إن هذه اللجنة سيتم تشكيلها من خبراء مستقلين لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، داعيًا الأحزاب العراقية الرئيسية في البرلمان إلى العمل مع الحكومة العراقية للوفاء بجميع مطالب الإصلاح.

في وقت سابق من يوم الجمعة، دعا رجل الدين الشيعي الأكبر في العراق آية الله علي السيستاني إلى تشكيل لجنة محايدة وغير حكومية لتحديد الإجراءات الضرورية لمحاربة الفساد.

وبحسب منظمات حقوقية عراقية، فقد ارتفع عدد القتلى في الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين والمستمرة لليوم الرابع على التوالي، إلى نحو 40 شخصًا على الأقل فيما أصيب المئات.