مقتدى الصدر يدعو نواب البرلمان العراقي لتعليق مشاركتهم

لحظة إلقاء أطنان من المتفجرات على مواقع لداعش في العراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طالب رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة، مقتدى الصدر أعضاء البرلمان العراقي في "كتلة ثائرون" التي يتزعمها، تعليق مشاركتهم في الجلسات البرلمانية المقبلة حتى تأتي الحكومة العراقية بخطة "ترضي" الشعب العراقي.

وقال الصدر في بيان قصير مكتوب بخط اليد نشره مكتبه، الجمعة "علق مشاركتك في الحال ودون تردد، هذا هو أملي فيك".

كما دعا الصدر جميع أعضاء البرلمان في الأحزاب السياسية الأخرى إلى تعليق مشاركتهم لممارسة المزيد من الضغط على الحكومة، للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.

وحصلت "كتلة ثائرون" على 54 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 2018، من بين 328 مقعدا في البرلمان العراقي، ويعد "تحالف ثائرون" هو تحالف الأكثرية في البرلمان العراقي.